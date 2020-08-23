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Melikgazi Voleybol Takımı, iki yeni oyuncu transfer etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Voleybol Erkekler 1.

Melikgazi Voleybol Takımı, iki yeni oyuncu transfer etti

Voleybol Erkekler 1. Lig ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, hem orta hem pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan Emincan Kocabaş’ı ve İranlı milli sporcu Ali Shahbaz’ı renklerine bağladı.
Başarılı oyuncuları takımlarına transfer ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ligde başarılı olmak adına çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Voleybolu Melikgazi’de fark oluşturmak adına önemsiyoruz. Sporun farklı dallarının yayılmasını istiyoruz. Voleybol takımımızı ligde en iyi yerlere gelecek şekilde kuruyoruz. Emincan Kocabaş’ı ve Ali Shahbaz’ı takımımıza transfer ettik. Her iki oyuncu da çok büyük başarılara imza atmış oyuncular. Takımımıza katkı sağlayacaklarından eminim. Transferlerin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Melikgazi Voleybol Takımı, iki yeni oyuncu transfer etti

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Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
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Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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