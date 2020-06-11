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Melikgazi’de 208 dairenin kura çekimi yapılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesince Kâzım Karabekir Mahallesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 6 blok 208 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreni yapılacak.

Melikgazi’de 208 dairenin kura çekimi yapılacak

Melikgazi Belediyesince Kâzım Karabekir Mahallesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 6 blok 208 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreni yapılacak. Kura çekim ve anahtar teslim töreni 12 Haziran Cuma günü saat 17.00’de gerçekleşecek.
Yenilenen her mahallede kentsel dönüşüm ile birlikte sosyal değişimin de sağlanacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yarın Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz Melikgazi Belediyemizin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Eski Bağ Sokak’ta tamamlanan 6 blok 208 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Kayseri’ye Melikgazi’mize yakışır yepyeni yaşam alanlarını yapıyor, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi gibi tüm sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda yeni bir yaşam alanları sunuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizler için çok önemli. Şimdiden tüm hak sahiplerine yeni sıcak yuvalarının hayırlı olması diler; aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde yaşamalarını temenni ederim" dedi.

Melikgazi’de 208 dairenin kura çekimi yapılacak

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Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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