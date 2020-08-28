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Melikgazi’de sonbahar temizlik ve bakım çalışmaları başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Sabahın ilk saatlerinden itibaren sahada inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren sahada inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe ve Köşk Mahallelerinde tespit çalışması yaparak pazartesi günü sonbahar temizlik çalışması başlayacağını söyledi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de seri ve nitelikli hizmet olması açısından temizlik, ulaşım, park, ağaçlandırma gibi hizmetlerinin aksatılmadan yapıldığını söyleyerek, “Gültepe, Köşk Mahallesi Kışla Caddesi, Mustafa Şimşek Caddesi, Kızılırmak Caddesi gibi bir çok bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yaptık. Yapılması gereken işlerimizi yerinde gördük. Bugün tespit ettik, pazartesi günü saha çalışması yapacağız. Boş alanlarda yabani ot temizliği, hafriyat temizliği, yolların süpürülmesi gibi çalışmalarımız yapılacak. Saha gezisinde yeni hayata geçireceğimiz projelerimizi de inceledik. Pazartesi sabah 09.00’da sonbahar temizlik çalışmamıza Gültepe ve Köşk Mahallelerimizden başlıyoruz. Tüm mahallemizde bu çalışmaları yapacağız. Belediye ekiplerimizle, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışma gerçekleştireceğiz. Parklar, yollar, sosyal tesisler gibi birçok hizmeti yaparken ilçemizin temizlik hizmetlerini de aksatmıyoruz. Bağ ve sayfiye alanlarında çöp konteynırlarına bitki atığı, bahçe atıkları, ot ve benzeri atıkların atılmamasını rica ediyoruz. Daha temiz ve nezih bir ilçeden yaşamak ve çevre kirliliğine neden olmamak için vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Gelişen ve büyüyen ilçemizde temizlik ekiplerimiz planlı bir çalışma ile günlük temizlik yapıyor. Lütfen çevremize değer verelim ve çevremizi temiz tutmaya özen göstereli.” dedi.

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Furkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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