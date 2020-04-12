Melikgazi’de yüzlerce temizlik işçisi ilçeyi baştan sona temizledi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından boş kalan çarşı, tüm mahalle, cadde ve sokaklar temizlendi.

Korona virüse karşı yoğun olarak kullanılan merkez çarşı ve sokaklar ilaçlı sular ile yıkandıktan sonra, ikinci gününde ise dezenfekte çalışmaları geri kalan tüm mahallelerin temizliği ile devam etti.

Gece ve gündüz devam eden temizlik çalışmaları inceleyen ve çalışmaları koordine eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 400’den fazla ekip, 9 su tankeri, 9 ilaçlama aracı, 25 dezenfekte aracımız ile tüm ilçemizi fırsattan istifade temizledik. Sokak temizleme çalışmalarımız 1 Nisan tarihinden beri 12 gündür yoğun bir şekilde devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasından sonra çarşıların, cadde ve sokakların boşalmasını fırsat bilip, ilçemizi baştan sona temizledik. Tacettin Veli ve Cami Kebir Mahallesinden başlayarak çarşı genelinde ve ilçenin genelinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Bir taraftan da sivrisinekle mücadele için larva ilaçlaması yapıyoruz. Yoğun kullanılan banklar, ATM’ler, cami WC’leri, çöp konteynırları, dezenfekte edilerek vatandaşlarımızın kullanımına hazırlanıyor. Lütfen pazartesi günü de sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi çalışanlar dışında herkes evinde kalsın. Bizler belediyeler olarak tüm tedbirleri alıyor, sizler için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza evde kal çağrısını tekrarlıyoruz. Her şey halkımızın güvenliği ve sağlığı için. Melikgazi Belediyesi 7 gün 24 saat vatandaşının hizmetkarıdır. Ekiplerimiz akşam 19.00’dan sabah saat 08.00’e kadar sokakları temizledi. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden ilaçlama ve temizlik çalışması yapan çalışkan ve özverili mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, ayrıca sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan ve acil ihtiyaçları olan vatandaşların talebinin Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılandığını hatırlattı.

