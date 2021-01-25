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Melikgazi’den hizmette bir ilk daha

25.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyesi imar konusunda bir ilke imza atarak mimar ve müteahhtilerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edecekleri bir dijital e-imar sistemi geliştirdi.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi imar konusunda bir ilke imza atarak mimar ve müteahhtilerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edecekleri bir dijital e-imar sistemi geliştirdi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu çalışma ile Türkiye’de bir ilkin Melikgazi’de başlayacağını söyledi. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz yeni yapılan çalışmanın ön sunumunu yaptılar. Akıllı belediyecilik kavramı birkaç yıldır ülkemizde konuşuluyor. Bu akıllı belediyecilikten birçok şey anlaşılabilir. İmar ve şehircilik açısından bizim yaptığımız çalışma, akıllı şehirciliğin güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Özellikle mimar, mühendislerimize, müteahhitlerimize yapı denetim şirketlerine yani kısaca inşaatla ilgili olan tüm çalışan arkadaşlarımızı mutlu edecek bir imar çalışmadır bu. Yani dijital e-imara geçiyoruz.” dedi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından müteahhitlere, mimarlara verilen ruhsatlar, tüm izin, ödeme veya harçlar artık internet üzerinden yapılabilecek bir hale geliyor.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;
“Türkiye’de ilk defa Melikgazi Belediyemizin başlatacağı bir sistem bu. Arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadılar ve böylece altyapı hazır hale geldi. Bu yazılım kapsamında artık bürodan, evden tatilden dahi mimar ve mühendislerin, yapı denetim şirketleri projeleri ile ilgili illa Kayseri’de olmaları da şart değil. Mimari projelerini artık internet ortamından sunacaklar. Dolayısıyla 7/24 belediyecilik dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Böylece pandemi döneminde hem belediyemize ziyaret sayısını azaltacak hem ekonomik olarak Melikgazi Belediyesi olarak diğer birçok belediyeye örnek ve öncülük etmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın tanıtımını mimar ve mühendis odaları ile paylaşacağız. Genele yayılacak şekilde bu çalışmayı başlatacağız. Kayserimize, Melikgazi’mize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu işin öncülüğünü ilk defa Melikgazi Belediyesi yaptı. Çevre bakanlığımıza ve ilgili paydaşlara da bu çalışma sunularak Türkiye’de bir ilk başlamış olacak. Hayırlı olsun.”

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