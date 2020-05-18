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Melikgazi’den Müzeler Haftası’nda “2 müze müjdesi”

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

18-24 Mayıs Müzeler Haftasını kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’den Müzeler Haftası’nda “2 müze müjdesi”

18-24 Mayıs Müzeler Haftasını kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’de 2 tane müze açacağının müjdesini verdi.
Kayseri’nin müzeler şehri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz Müzeler Haftası, kültür mirasımızın korunması ve müzeciliğin tanıtılması açısından önemli bir fırsat. Müzeler turizmde önemli ayaklarından bir tanesi. Müzelerin olmadığı şehirlere genelde çok az turist geliyor. Kayseri’de Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz yeni müzeler açacak. Bizde belediye olarak Ticaret Odası ile yaptığımız çalışmalar neticesinde Kayseri’ye güzel bir Ticaret ve Esnaf Müzesi’ni kazandıracağız. Kayseri ticareti ile ünlü bir şehir ve ticareti üzerine fıkralar yazılmış. Açacağımız yeni müze ile ticaret hayatının geçmişini tekrar canlandırmak istiyoruz. Müzeyle, Kayseri halkının ve Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, esnafın ellerinde bulunan ticari belge ve nesnelerin bir araya getirilip sergilenmesi, işadamlarının ticari birikimlerinin paylaşıma sunulması, tekstil, kartpostal ve resim gibi eskiye dayalı sergilerin açılmasını amaçlıyoruz. Türkiye’de 2 tane Ticaret Müzesi var diye biliyorum. İnşallah üçüncüsü de Kayseri’de olacak” dedi.
Farklı konseptte bir müzeyi daha Kayseri’ye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları kaydetti:
“Kayseri’ye bir tesbih müzesi kazandıracağız. Tesbih farklı inançlarda da kullanılan bir ibadet aracı. Bizim kültürümüzde kullandığımız tesbihleri yeni açacağımız müzede sergileyeceğiz. Müzelerle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile Müzeler Haftası’nı tebrik ediyorum. İnşallah bu iki müzemizi kısa zamanda hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını dilerim.”

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Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İstikbal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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