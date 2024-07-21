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  4. Melis Sezen, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'na hazır! Yine dansıyla adından söz ettirdi

Melis Sezen, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'na hazır! Yine dansıyla adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 09:35
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21 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayı etkileri merak edilirken güzel oyuncu Melis Sezen dolunayı dansıyla karşıladı. Sık sık yaptığı danslarla gündeme gelen Sezen yine dikkat çekmeyi başardı.

Melis Sezen, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'na hazır! Yine dansıyla adından söz ettirdi

21 Temmuz günü Türkiye saati ile saat 13.16'da Oğlak Dolunayı gerçekleşecek. Herkes dolunayın etkilerini merak ederken gökyüzünde de görsel bir şov yaşanıyor.

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Oyuncu Melis Sezen de dolunayı atlamadı. Sık sık yaptığı danslarla ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Sadakatsiz'in yıldızı bu sefer de dolunaya karşı dans etti.

"Geldi Oğlak dolunayımız hayırlı olsun" diyerek dans ettiği anları paylaşan Melis Sezen hayranlarından beğeni topladı.

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Balkonunda dolunaya karşı kendinden geçen Melis Sezen yine adından söz ettirmeyi başardı.

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"DANS ETMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Sezen daha önce gündeme dansıyla gelince; "Dans ederken kendimi buluyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Herkes dans etsin istiyorum. İnsan kendini serbest bırakıyor ya o anı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Dolunay Melis Sezen
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