Melis Sezen, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'na hazır! Yine dansıyla adından söz ettirdi

21 Temmuz günü Türkiye saati ile saat 13.16'da Oğlak Dolunayı gerçekleşecek. Herkes dolunayın etkilerini merak ederken gökyüzünde de görsel bir şov yaşanıyor.

Oyuncu Melis Sezen de dolunayı atlamadı. Sık sık yaptığı danslarla ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Sadakatsiz'in yıldızı bu sefer de dolunaya karşı dans etti.

"Geldi Oğlak dolunayımız hayırlı olsun" diyerek dans ettiği anları paylaşan Melis Sezen hayranlarından beğeni topladı.

Balkonunda dolunaya karşı kendinden geçen Melis Sezen yine adından söz ettirmeyi başardı.

"DANS ETMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Sezen daha önce gündeme dansıyla gelince; "Dans ederken kendimi buluyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Herkes dans etsin istiyorum. İnsan kendini serbest bırakıyor ya o anı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.