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  4. Melis Sezen'in bahçe pozları sosyal medyayı salladı! Güneşe övgü

Melis Sezen'in bahçe pozları sosyal medyayı salladı! Güneşe övgü

23.07.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, güneş banyosu yaptığı anları paylaşmıştı. Beyaz bikini altını giyip fit halini sergileyen güzel oyuncu geceliğe benzer tarzıyla yeni pozlarını paylaştı.

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Daha önce dekoltesi yüzünden gündem olan Melis Sezen yaza övgü pozlarıyla dikkat çekiyor. Gülcemal dizisi final yapınca dinlenmeye çekilen güzel oyuncu pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

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Sezen, son olarak güneş banyosu yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Sezen fotoğrafını "Gözümüz kamaşıyor güzelliğinden; güneş" notuyla paylaşmıştı.

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Beyaz bikini altıyla dikkat çeken Melis Sezen şimdi de kalçasına kadar dekoltesi ve geceliğe benzeyen elbisesiyle bahçede poz verdi.

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Yunanistan'da olan oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.


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Ebru Polat Oyuncu Caner Cindoruk karakteri

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