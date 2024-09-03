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Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde! Yine dekoltesinden ödün vermedi ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 11:39
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81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde bir marka için boy gösteren Melis Sezen beyaz elbisesiyle dikkat çekti. Dekoltesinden ödün vermeyen Melis Sezen'in tarzı ise sosyal medyada çok da beğenilmedi.

Melis Sezen Venedik Film Festivali'nde! Yine dekoltesinden ödün vermedi ama...

Oyuncular Melis Sezen ve Salih Bademci, bir markanın konuğu olarak 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Festivalde film gösterimine katılan Melis Sezen ve Salih Bademci, yönetmen Pedro Almodóvar’ın "The Room Next Door" filmini izlediler.

Sosyal medyada danslarıyla sık sık adından söz ettiren Melis Sezen davete beyazlar içinde katıldı. Sezen dekoltesinden ödün vermezken bikini izleri de gözlerden kaçmadı.

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Sadakatsiz ile yıldızı parlayan Melis Sezen'in derin dekoltesinin yanında elbisesinin kolları da sosyal medyada gündeme geldi.

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Oyuncunun kıyafetine "O kollar çok rahatsız edici ya", "Kız bari bikini izlerini kapasaydın", "Gelinliğini giyip gitmiş", "Çok abartı hareketler" yorumları geldi.

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'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Melis Sezen, Amsterdam'a gitmişti. Amsterdam Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı olan isim geçtiğimiz hafta da iddialı seçimiyle gündeme gelmişti.

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Melis Sezen
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