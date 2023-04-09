Melisa Döngel cesur tarzını konuşturdu! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

Şimdilerde Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel güzelliği ile adeta büyüleyen isimlerden biri. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel göğüs dekolteli pozlarını yayınladı. Döngel’in fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

Oyunculuk kariyerine 15 yaşında başlayan Döngel ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.

Güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri "Aşık oldum aşık", "Mükemmelsin", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Gizem Güneş, İpek Yazıcı ve Derin Talu da yer aldı.

23 yaşındaki Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmıştı.

Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Sen Çal Kapımı ve Sadakatsiz de bulunuyor.



