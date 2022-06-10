Melisa Döngel derin bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! "Sen gerçek misin?"

Güzel oyuncu Melisa Döngel, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin ağızlarını adeta açık bıraktı. Sık sık güzelliği ve fiziğiyle ön plana çıkan başarılı oyuncu, en son Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmıştı. Pembe topuklu ayakkabılar ve derin bacak dekolteli kombiniyle pozlar veren güzel oyuncu herkesi mest etti.

KÜLOTLU ÇORABIYLA BACAK DEKOLTESİNİ SERGİLEDİ

Sokak tarzıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, külotlu çoraplarıyla birlikte derin bacak dekoltesini sergilediği pozlarla takipçilerini adeta büyüledi.

Instagram hesabında 3.6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun bu pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri bu pozlara kayıtsız kalamayarak yorumlarda bulundu. Takipçilerinden bazıları, "Sen gerçek misin? ve "Böyle bir güzellik olamaz" şeklinde yorumlarla ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.

YARI ÇIPLAK POZU OLAY OLMUŞTU

Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını sergileyen güzel oyuncu, yarı çıplak verdiği pozla adeta olay yaratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yatakta yarı çıplak pozunu paylaşan ve beğeni yağmuruna tutulan Melisa Döngel, Marilyn Monroe'ya oldukça benzetilmişti.

