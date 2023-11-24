Fenomen Cansu Yeğin'e 8 yıldır baktığı köpeği saldırdı! Melisa Döngel son durumu paylaştı

Sosyal medya hesabında paylaştığı içerikler ile tanınan ünlü fenomen Cansu Yeğin'e köpeği saldırdı. Kirli Sepeti dizisinde rol alan Melisa Döngel’in de arkadaşı olan Yeğin o anları anlattı.

"CİDDİ YARALAR ALDIM"

"Şu an 8 yaşında olan, çocukluğumdan beri benimle yaşayan köpeğimin saldırısına uğradım" diyen Yeğin açıklamasında "Öldüresiye saldırdı, ciddi yaralar aldım. Ömür boyu da yüzümde kalacaklar. Boss'un elinden zor kurtuldum." cümlelerine yer verdi.

"SADECE BURNUNU ÖPMÜŞTÜM"

Köpeğinin elinden arkadaşı sayesinde kurtulduğunu söyleyen Cansu Yeğin "Eğer müdahale edilmese hâlâ yaşıyor olur muydum bilmiyorum. Boss, karakterinden dolayı gergin olan Cane Corso cinsi bir koruma köpeği.

Onu canımdan çok sevdim, bir kez bile el kaldırmadım. Saldırdığında sadece burnunu öpmüştüm. Bu ilk vukuatı değil fakat bu derece ilk defa oldu. Bu yaşadıklarımdan dolayı onu artık mutlu olacağı bir yere vermek durumundayız." dedi.

MELİSA DÖNGEL'DEN ARKADAŞINA DESTEK

Melisa Döngel Yeğin'e destek olan isimler arasında yer aldı. Döngel sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Ünlü isim "Ödemler devam ediyor ama iyi, daha iyi olacak" dedi.







