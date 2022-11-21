Melisa Döngel'in son halini görenler şaştı kaldı! Yeni imajına yorum yağdı

Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel pek çok önemli yapımda yer aldı. Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da dikkat çeken ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kalan Döngel son haliyle dikkat çekti.

Kusursuz Kiracı dizisiyle ekrana dönen Melisa Döngel yeni projesi için imaj tazeledi. Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "Melisa nerede?" derken kimileri de "Sarıya dönem şahane" yorumları yaptı.



