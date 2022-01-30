Melisa Döngel kısa şortuyla karlar içindeki Ovit yaylasında poz verdi! "Eridi dağ"

Yeni imajıyla hayranlarından tepki gören Melisa Döngel Ovit yaylasında poz verdi. Saçlarını sarı yaptırınca "Hiç olmamış" yorumlarıyla karşılaşan Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel kısa şortuyla karlar içinde verdiği pozlarla ise beğeni topladı.

Kısacık siyah şortuyla soğuğa meydan okuyan Melisa Döngel üst üste paylaşım yapınca İrem Derici dayanamadı. Derici ünlü oyuncunun paylaşımına "Yaa" yazıp ateş emojisi koydu.

"Muhteşemsin" yorumları yağan Melisa Döngel'e gelen en çok yorumlardan biri de "Eridi dağ" oldu.

Bazı takipçiler ise "Yarın yatak döşek hastasın canım geçmiş olsun" diyerek oyuncuyla dalga geçti.



