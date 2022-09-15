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Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti! Kadının saçlarını yoldu

15.09.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Melisa Döngel’in, Arnavutköy’de bir mekanda kavga çıkardığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, kendisine söz konusu olayla ilgili yöneltilen soruya “Olabilir, olmayabilir de” yanıtını vermişti. O kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, görenler şoke oldu.

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti! Kadının saçlarını yoldu

Melisa Döngel sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu saç saça baş başa kavga etti.

Melisa Döngel ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

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MELİSA DÖNGEL SORULARA BAKIN NE DEMİŞTİ

Melisa Döngel söz konusu olayla ilgili daha önce sorulan sorulara "Olabilir, olmayabilir de" demişti. O kavganın görüntülerini 2. Sayfa paylaştı.

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Görenlerin şoke olduğu görüntüler sonrası Döngel sosyal medyanın diline düştü.

Döngel'in kavga ettiği anları görenler "Bu ne sinir Melisa?", "Ünlü düşmesi", "Bu nasıl varoşluk" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel sosyal medya Oyuncu
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