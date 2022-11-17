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Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

17.11.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, bu defa transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Melisa Döngel'in iddialı tarzına yorumlar yağmur gibi yağdı.

Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Disney Plus'ın iddialı yapımı Dünyayla Benim Aramda'da Ceren karakterine hayat veren güzel oyuncu Melisa Döngel, transparan stiliyle beğeni topladı.

Siyah tül bir kıyafet tercih eden Melisa Döngel, koltukta sere serpe poz verdi. Döngel'in paylaşımına ''Bu güzellik şaka mı?'' ve ''Harika görünüyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Değişimiyle dikkat çeken Melisa Döngel, kendisini fotoğraflayan gazetecilere ''Estetik yaptırdım, çekmeyin'' yanıtını vermişti.

Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Melisa Döngel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Döngel, sonrasında Burcu Özberk ile Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almıştı.

Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

En son Kusursuz Kiracı dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu, düşük reytingler nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.

Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu


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