Melisa Döngel transparan eteğiyle poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Disney Plus'ın iddialı yapımı Dünyayla Benim Aramda'da Ceren karakterine hayat veren güzel oyuncu Melisa Döngel, transparan stiliyle beğeni topladı.

Siyah tül bir kıyafet tercih eden Melisa Döngel, koltukta sere serpe poz verdi. Döngel'in paylaşımına ''Bu güzellik şaka mı?'' ve ''Harika görünüyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Değişimiyle dikkat çeken Melisa Döngel, kendisini fotoğraflayan gazetecilere ''Estetik yaptırdım, çekmeyin'' yanıtını vermişti.

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Melisa Döngel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Döngel, sonrasında Burcu Özberk ile Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almıştı.

En son Kusursuz Kiracı dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu, düşük reytingler nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.



