Melisa Şenolsun kendini serin sulara bıraktı!

Melisa Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan oyuncu güzelliğiyle hayranlarını mest etti. Yazı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Melisa Şenolsun arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Melisa Şenolsun, tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu, Bodrum Yalıkavak’ta bir otelin iskelesinde arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı.

Önce kahvaltısını yapan daha sonra güneşlenmek için iskeleye inen ünlü ismin, sürekli esnemesi dikkat çekti. Arkadaşları "Denize gir kendine gel’’ diyerek, Şenolsun’a takıldı. Milliyet'in haberine göre; arkadaşlarını dinleyen Melisa Şenolsun, daha sonra denize girerek bol bol yüzdü.

25 yaşındaki Şenolsun, fit fiziği ve renkli bikinisiyle de göz kamaştırdı. Oyuncunun telefonu elinden hiç düşürmemesi ve gün boyu telefonda konuşması ise dikkat çekti.

