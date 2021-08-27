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Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı

27.08.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu.

Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Masumlar Apartmanı dizisine yeni katılan isim Melisa Şenolsun oldu.

Ekran Alıntısı

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.


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Masumlar Apartmanı dizisi Melisa Şenolsun
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