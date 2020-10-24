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Melisa Şenolsun-Umut Evirgen'den aşk pozu

24.10.2020 16:25 | Son Güncelleme:
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Melisa Şenolsun-Umut Evirgen'den aşk pozu

Oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen’in birlikteliği doludizgin devam ediyor...

Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, ağustos ayında gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı.

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Birlikteliklerini sosyal medyadan duyuran çift, çıktıkları Ege tatilinde çekilen pozlarını Instagram'da yayınlamıştı.

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24 yaşındaki oyuncu ile 31 yaşındaki işletmeci sevgilisi Evirgen'den aşk kareleri geldi.

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Melisa Şenolsun'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, yaklaşık 40 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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