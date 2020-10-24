Melisa Şenolsun-Umut Evirgen'den aşk pozu

Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, ağustos ayında gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı.

Birlikteliklerini sosyal medyadan duyuran çift, çıktıkları Ege tatilinde çekilen pozlarını Instagram'da yayınlamıştı.

24 yaşındaki oyuncu ile 31 yaşındaki işletmeci sevgilisi Evirgen'den aşk kareleri geldi.



Melisa Şenolsun'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, yaklaşık 40 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

