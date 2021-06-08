Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen tatilde! Öp öp doyamadı

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, ağustosta ise gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı.

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile soluğu Bodrum'da aldı. Türkbükü'ndeki Maça Kızı otelde görüntülenen ikili bol bol kitap okudu.

Geçtiğimiz günlerde tatil planları sorulan Melisa Şenolsun, “Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları’na gideriz” demişti.

Telefondan komik videolar açıp gülen ikiliden Melisa Şenolsun, sevgilisini öpmeye doyamadı. Şenolsun, Evirgen'in bacaklarına sarılarak aşkını gözler önüne serdi. (Mazaginburada)



