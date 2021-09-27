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Melisa Sözen ile Harun Tekin ayrıldı mı? Açıklama geldi

27.09.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile oyuncu sevgilisi Melisa Sözen, önceki gün Etiler'de 25 metre mesafedeki iki ayrı mekanda, birbirinden habersiz şekilde objektiflere takıldı.

Melisa Sözen ile Harun Tekin ayrıldı mı? Açıklama geldi

Harun Tekin, önceki gün Etiler'de görüntüledi. Tekin, "Kusura bakmayın acelem var. Akşam konserim var' dedi.Hemen 25 metre ilerisinde kafede sevgilisi Melisa Sözen'in olduğundan haberi olmayan Harun Tekin kaçamak cevaplar verdi. Tekin, "Aaa öyle mi bilmiyorum" diyerek uzaklaştı.

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Arkadaşları ile birlikte kahve içen oyuncu Melisa Sözen ise mekan çıkışında hızlı adımlarla aracına koştu.

"HER ŞEY GAYET İYİ"

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Sözen'e, "Sevgiliniz Harun Tekin de yan taraftaki kafede, sizin burada olduğunuzdan haberiniz yoktu. Aranızda sorun mu var?" sorusuna, "Evet öyleymiş söyledi. Yok yok gayet iyi her şey" diyerek aralarında sorun olmadığını belirtti.

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"BÖYLE MUTLUYUZ"

Melisa Sözen, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt vermişti. Ünlü oyuncu, "Biz çok mutluyuz böyle. Her şey yolunda gidiyor. Sizler doğal olarak soruyorsunuz ama biz şu an için böyle mutluyuz... İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence." demişti.
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Çift, yaklaşık 8 yıldır aşk yaşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Harun Tekin Melisa Sözen
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