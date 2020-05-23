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Melisa’nın bayram sevinci bir kat daha arttı

AYDIN HABERLERİ  | 23.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Melisa Pasaklı’ya tekerlekli sandalye hediye ederek, genç kızın Ramazan Bayramı sevincini ikiye katladı.MiHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın’ın Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi’nde yaşayan Melisa Pasaklı isimli genç kıza hayırseverseverlerin destekleri ile alınan tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Melisa’nın bayram sevinci bir kat daha arttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Melisa Pasaklı’ya tekerlekli sandalye hediye ederek, genç kızın Ramazan Bayramı sevincini ikiye katladı.
MiHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın’ın Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi’nde yaşayan Melisa Pasaklı isimli genç kıza hayırseverseverlerin destekleri ile alınan tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Alıcık, "Melisa evladımızın Ramazan Bayramını sevincini bir kat daha artıran , bu mutluluğa katkı yapan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Tekerlekli sandalyenin Melisa’ya hareket kazandıracağını kaydeden Alıcık, "Tekerlekli sandalye ile Melisa evladımız hareket kazanacak. Onun mutluluğu insanlığın mutluluğu olsun. Hep mutlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Türk milletinin ayrılmaz üyeleri olan engelli vatandaşlarımıza, engelli bireyi olan ailelerimize hizmet etmek onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek sosyal hayattaki etkinliklerini genişletip yaşam şartlarını ve kalitelerini yükseltmek öncelikli görev ve sorumluluğumuzdur. Bu güzellik için büyük gayret sarf eden, yönetim kurulunda birlikte çalışmaktan onur duyduğun arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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