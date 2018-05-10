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Melo, Fenerbahçelileri çıldırttı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Fenerbahçe'yi ti'ye aldı. Melo, Ziraat Türkiye Kupası'nı Akhisar'a kaptıran Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Melo, Fenerbahçelileri çıldırttı!

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olarak kupayı kaptıran Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Felipe Melo'dan göndermeli twit geldi.

Melo


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Anahtar Kelimeler:
felipe melo Galatasaray Fenerbahçe

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