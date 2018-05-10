Melo, Fenerbahçelileri çıldırttı!

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olarak kupayı kaptıran Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Felipe Melo'dan göndermeli twit geldi.
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