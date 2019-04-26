Meme kanseri riskini düşüren 10 yiyecek

Zeytinyağı



Zeytinyağı meşhur sağlıklı bir yağdır ve şimdiki araştırmalar kanserle mücadele potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. İspanya'daki araştırmacılar, bir Akdeniz diyetinin özelliklerinin meme kanseri riskini nasıl etkilediğini izlemek için 5 yıllık 4.300 kadın ile çalışma yaptı. Bir grup kadın, fazladan sızma zeytinyağı porsiyonu tüketmiş, bir başka grup ise fazladan porsiyon fındık ve üçüncü düşük yağ tüketmiş. Çalışmanın sonunda zeytinyağlı grup, sadece yağ kesen kadınlardan % 62 daha az kansere yakalanma riskine sahip olduğu ortaya konmuş.

Kahve



Kahve bağımlıları için iyi bir haberimiz var. Fudan Üniversitesi'ndeki bilim insanları, her gün bir fincan ekstra kahvenin kanser riskini %3 azaltabileceğini ortaya koydu.

Elma



Elma kabukları kanserle savaşan önemli bir yiyecek. Uzmanlara göre kabuklarda bulunan triterpenoidler ve fitokimyasallar, meme kanseri hücrelerinde tümör büyümesini engelleyebilir veya öldürebilir.

Ceviz



Marshall Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırmaya göre küçük bir aperatif ceviz bile meme kanserinin önlenmesinde büyük bir etki yaratabilir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde, günde iki porsiyon ceviz verilen grubun kanser büyüme oranı yüzde 80 oranında durmuştur. Bu bulguları insanlar için doğrulamak adına daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da diyetinizden eksik etmemeniz gerekiyor.