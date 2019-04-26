Meme kanseri riskini düşüren 10 yiyecek

Zeytinyağı
Zeytinyağı meşhur sağlıklı bir yağdır ve şimdiki araştırmalar kanserle mücadele potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. İspanya'daki araştırmacılar, bir Akdeniz diyetinin özelliklerinin meme kanseri riskini nasıl etkilediğini izlemek için 5 yıllık 4.300 kadın ile çalışma yaptı. Bir grup kadın, fazladan sızma zeytinyağı porsiyonu tüketmiş, bir başka grup ise fazladan porsiyon fındık ve üçüncü düşük yağ tüketmiş. Çalışmanın sonunda zeytinyağlı grup, sadece yağ kesen kadınlardan % 62 daha az kansere yakalanma riskine sahip olduğu ortaya konmuş.
Kahve
Kahve bağımlıları için iyi bir haberimiz var. Fudan Üniversitesi'ndeki bilim insanları, her gün bir fincan ekstra kahvenin kanser riskini %3 azaltabileceğini ortaya koydu.
Elma
Elma kabukları kanserle savaşan önemli bir yiyecek. Uzmanlara göre kabuklarda bulunan triterpenoidler ve fitokimyasallar, meme kanseri hücrelerinde tümör büyümesini engelleyebilir veya öldürebilir.
Ceviz
Marshall Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırmaya göre küçük bir aperatif ceviz bile meme kanserinin önlenmesinde büyük bir etki yaratabilir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde, günde iki porsiyon ceviz verilen grubun kanser büyüme oranı yüzde 80 oranında durmuştur. Bu bulguları insanlar için doğrulamak adına daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da diyetinizden eksik etmemeniz gerekiyor.
Brokoli
Brokoli, lahana, turp ve karnabahar gibi sebzeler meme kanseri hücrelerinin büyümesini durdurabilir. Roswell Park Kanser Enstitüsü'ndeki bir araştırma, özellikle brokoli yemenin meme kanseri riskini azalttığını ortaya koydu.
Yaban mersini
Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği tarafından yayınlanan 2010 tarihli bir araştırma, yaban mersini içindeki fitokimyasalların kanser hücrelerine karşı agresif şekilde hareket ettiğini ve yayılmalarını önlediğini gösterdi. Ayrıca yaban mersini tümörlerin boyutunu da etkileyebilir.
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