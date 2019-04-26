YEMEK

Meme kanseri riskini düşüren 10 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bu bahsedeceğimiz gıdalar sayesinde meme kanseri riskini en aza indirmek mümkün. Her 8 kadından birinin belası olan meme kanseri için bu 10 yiyecek çok değerli...

Meme kanseri riskini düşüren 10 yiyecek

Zeytinyağı
iStock-108315591 (1)
Zeytinyağı meşhur sağlıklı bir yağdır ve şimdiki araştırmalar kanserle mücadele potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. İspanya'daki araştırmacılar, bir Akdeniz diyetinin özelliklerinin meme kanseri riskini nasıl etkilediğini izlemek için 5 yıllık 4.300 kadın ile çalışma yaptı. Bir grup kadın, fazladan sızma zeytinyağı porsiyonu tüketmiş, bir başka grup ise fazladan porsiyon fındık ve üçüncü düşük yağ tüketmiş. Çalışmanın sonunda zeytinyağlı grup, sadece yağ kesen kadınlardan % 62 daha az kansere yakalanma riskine sahip olduğu ortaya konmuş.

Kahve
kahve

Kahve bağımlıları için iyi bir haberimiz var. Fudan Üniversitesi'ndeki bilim insanları, her gün bir fincan ekstra kahvenin kanser riskini %3 azaltabileceğini ortaya koydu.

Elma
elma

Elma kabukları kanserle savaşan önemli bir yiyecek. Uzmanlara göre kabuklarda bulunan triterpenoidler ve fitokimyasallar, meme kanseri hücrelerinde tümör büyümesini engelleyebilir veya öldürebilir.

Ceviz
iStock-1135036925 (1)
Marshall Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırmaya göre küçük bir aperatif ceviz bile meme kanserinin önlenmesinde büyük bir etki yaratabilir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde, günde iki porsiyon ceviz verilen grubun kanser büyüme oranı yüzde 80 oranında durmuştur. Bu bulguları insanlar için doğrulamak adına daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da diyetinizden eksik etmemeniz gerekiyor.

Brokoli
iStock-854340628 (2)

Brokoli, lahana, turp ve karnabahar gibi sebzeler meme kanseri hücrelerinin büyümesini durdurabilir. Roswell Park Kanser Enstitüsü'ndeki bir araştırma, özellikle brokoli yemenin meme kanseri riskini azalttığını ortaya koydu.

Yaban mersini
iStock-1056519936
Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği tarafından yayınlanan 2010 tarihli bir araştırma, yaban mersini içindeki fitokimyasalların kanser hücrelerine karşı agresif şekilde hareket ettiğini ve yayılmalarını önlediğini gösterdi. Ayrıca yaban mersini tümörlerin boyutunu da etkileyebilir.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Yok artık... Nasıl yaptınız bunu!Yok artık... Nasıl yaptınız bunu!
En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyorEn sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meme kanserini önleyen besinler meme kanseri

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Yok satıyor! Tarifi sır gibi saklı

Yok satıyor! Tarifi sır gibi saklı

Ramazan'da sakın bu hataya düşmeyin!

Ramazan'da sakın bu hataya düşmeyin!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha önce duymadığınız mutfakla ilgili 10 şaşırtıcı bilgi

Farkında değiliz ama yılda bir milyon bu böcekten yiyoruz!

Enteresan yemek deneyimi yaşamak isteyenlere: Dünyanın en garip restoranları

Yok artık... Nasıl yaptınız bunu!

En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor

En sıra dışı bal! Kalbin durmasına neden oluyor

Kayısılı pilav yaptı, talebe yetişemiyor

İçine öyle bir şey kattı ki artık talebe yetişemiyor!

"Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a hazırlanın"

Ramazan'da sakın bu hataya düşmeyin!

Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor

Yok satıyor! Tarifi sır gibi saklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.