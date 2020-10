Meme kanserine karşı pembe maske seferberliği

Houston Methodist Hospital işbirliği ile hizmete açılan Kent Onkoloji Merkezinde tanı ve tedavide yol haritalarının tümör konseylerince belirlendiğini, kişiye özel tedavilerin yanında her türlü destek uygulamalarının sunulduğunu belirten Doç. Dr. Görümlü, şöyle konuştu: “Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geliyor. Araştırmalar, her sekiz kadından birinin meme kanseri olacağını gösteriyor. Ülkemizde her yıl 15 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. Meme kanserinin erken tanısında üç ana yöntem mevcut. Bunlardan biri kişisel (kendi kendine yapılan) meme kontrolleri, ikincisi klinik (doktor tarafından yapılan) meme muayenesi, üçüncüsü ise mamografi / meme ultrasonografisi tetkikleridir. Kanser ile mücadelede için en önemli strateji, kanserin erken saptanmasıdır. Meme kanseri, erken evrede saptandığında başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çeşitli etkinliklerle bu hastalık konusunda kadınları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kontrollerini yaptırma, şüpheli durumlarda hekime başvurmayı geciktirmeme konusunda farkındalık sağlamaya çalışıyoruz.”