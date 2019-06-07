Meme kanserine yakalanma riskini düşüren 4 gıda

Epidemiyoloji uzmanı ve diyetisyen Suzanne Dixon'a göre, meme kanserini önlemek ve genel meme sağlığı için farklı çeşitlerde bitki tabanlı gıda tüketmek gerekiyor. İşte bu gıdalardan bazıları:

Baklagiller

İçeriğinde doğal olarak bulunan bitki sterolleri sayesinde fasulye ve mercimek dahil, baklagiller kanser önleyici faydalara sahip. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada haftada en az iki kere baklagil tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riski, baklagilleri ayda bir kereden az tüketen kadınlara göre % 24 daha az olduğu ortaya kondu.

Mantar

Meme kanseri östrojenli ortamda gelişir. Doğal olarak üretilen östrojen yeterli olmadığında senteteik östrojen oluşturmak için aromataz isimli enzim kullanılır. Mantar ise aromataz enziminin aktivitesini azalttığı için bu östrojen sentezini önlemede etkilidir.

Sert Kabuklu Yemişler (Fındık, ceviz, badem vb)

Her çeşidi bitki sterolleri açısından zengin olan bu çerezlerin laboratuvar ortamında yapılan hayvan deneylerinde tümör gelişimini önlediği bulundu.