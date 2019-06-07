Meme kanserine yakalanma riskini düşüren 4 gıda

Epidemiyoloji uzmanı ve diyetisyen Suzanne Dixon'a göre, meme kanserini önlemek ve genel meme sağlığı için farklı çeşitlerde bitki tabanlı gıda tüketmek gerekiyor. İşte bu gıdalardan bazıları:
Baklagiller
İçeriğinde doğal olarak bulunan bitki sterolleri sayesinde fasulye ve mercimek dahil, baklagiller kanser önleyici faydalara sahip. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada haftada en az iki kere baklagil tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riski, baklagilleri ayda bir kereden az tüketen kadınlara göre % 24 daha az olduğu ortaya kondu.
Mantar
Meme kanseri östrojenli ortamda gelişir. Doğal olarak üretilen östrojen yeterli olmadığında senteteik östrojen oluşturmak için aromataz isimli enzim kullanılır. Mantar ise aromataz enziminin aktivitesini azalttığı için bu östrojen sentezini önlemede etkilidir.
Sert Kabuklu Yemişler (Fındık, ceviz, badem vb)
Her çeşidi bitki sterolleri açısından zengin olan bu çerezlerin laboratuvar ortamında yapılan hayvan deneylerinde tümör gelişimini önlediği bulundu.
Beslenme ve Kanser dergisinde yayınlanan bir çalışmada, cevizlerin kanser karşıtı özellikler de sunan bioaktif moleküler içerdiği gösterildi. Araştırmacılar aynı zamanda cevizden türetilen bir serumun, doğrudan bakteri üretme tabağında uygulandığında meme kanseri hücre gelişimini azalttığını buldu.
Turpgiller
Bunlara örnek olarak brokoli, lahana ve Brüksel lahanası verliebilir. Bu sebzelerin kanser önleyici özelliği, içeriğinde bulunan glukozinolatlar isimli doğal bileşenden kaynaklanıyor. Sindirim sırasında glukozinolatlar; indoller, nitriller, tiyosiyanatlar ve izotiosinatlar isimli aktif bileşenlerine ayrılır. Bu bileşenlerin sadece meme kanserinde değil diğer başka kanser türlerinde de önleyici özelliğe sahip olduğu gösterildi.
Meme kanseri riskini artıran faktörler
Meme kanseri riskinizi düşüreceğini bildiğiniz gıdalara yemenin dışında meme kanserine yakalanma riskinizi artıran birçok durumdan da uzak durmanız gerekiyor. İşte meme kanseri riskini en çok yükselten faktörler:
-Fazla kilolu olmak
-Egzersiz yapmamak
-Yüksek doymuş yağ tüketimi
-Doğum kontrol hapı almak
-Eksik uyumak
-Paraben içeren kozmetik ve diğer ürünlerin kullanımı
Genetik yatkınlık
Meme kanseri riskinizi yükselten faktörlerin arasında değiştiremeyeceğiniz bazı faktörler olsa da, hareketli bir yaşam tarzı ve farklı çeşitlerde meyve, sebze ve baklagiller yemek meme kanseri riskinizi düşürmenin en iyi yolu.
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