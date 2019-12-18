Memleket kış ayını yaşarken Marmaris baharı yaşıyor!

Geçen hafta Marmaris’te gerçekleşen sağanaktan sonra hava tekrar 20 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahillere attı, bazıları balık tuttu bazıları da denize girdi.

50 yaşındaki tur rehberi Alona Alaverovalı da kendini deniz sularına atanlardan. Yanında 6 yaşındaki torunu ile gelen Alona, "20 yıldır Marmaris’te yaşıyorum, burada kış yok, kış Rusya’da. Ben Mart ayına kadar her gün denize giriyorum. Hava güzel, deniz güzel. Moldova‘dan arkadaşlarım arıyor, gelmek istiyorlar. Bence sezon daha da uzatılmalı.’’ dedi.

Denize girenleri gören bazı vatandaşlar, vücudun dinç kalması için mevsim fark etmeksizin denize girilebileceğini söylediler. (İHA)

