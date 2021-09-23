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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Anıtkabir'i ziyaret etti

23.09.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Anıtkabir'i ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İnce, 1. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

İnce'nin kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi, mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İnce ve heyette bulunanlar, saygı duruşu sonrası dua etti.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ilkelerinize, devrimlerinize ve çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefinize yürekten bağlı Memleket Partisi olarak huzurlarınızdayız. Kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bir kararlılıkla koruyacağımıza ve eserinizi daha da ileriye taşımak için çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

İnce ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinde saygı duruşunda bulundu.

- MYK üyeleri belirlendi

Öte yandan Memleket Partisi Parti Meclisinin bugün Genel Merkez'de yapılan ilk toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri seçildi.

Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, genel başkan yardımcıları Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel, Mehmet Ali Çelebi, Mevlüt Dudu, Nurdan Şahin Demirbağ, genel sekreter yardımcıları Mehmet Levent Kazancıoğlu, Halil İlker Çelik, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, Z. Burak Hasar, Asuman Ali Güven, Ali Rıza Büyükuslu ve Nejat Elaldı oldu.

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