YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da iftar programında konuştu:

16.04.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Cumhurbaşkanı seçimi) Muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz?" dedi.

İnce, Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim usul ve esasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oy bölünmesinin bu sistemde değil, parlamenter sistemde söz konusu olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Birinci turda Erdoğan alıyorsa yapılacak bir şey yok, alıyor zaten. Alamıyorsa kanun zaten öyle diyor, kim birinci, ikinci ise seçime onlar girebilir. Biz diyelim birinci, ikinci olamadık, üçüncü, beşinci olduk. Birisi Erdoğan, öbürü kimse onu destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Neden bölücü oluyormuşuz. O zaman ben muhalefette olanlara sesleniyorum. Ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. (İlk turda) Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz? Arada laf atıyorlar bazı troller 'Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme' diye yazıyorlar. Onlara sadece şunu söyleyeceğim; iyi düşünürsen kim Erdoğan'ın adamı, ben miyim başkaları mı anlarsın ama iyi düşün. İyi düşünürsen kim Erdoğan'a hizmet ediyor anlarsın. Tarafsız bir gözle bakacaksın, masaya yatıracaksın."

Muharrem İnce, siyasette ittifak oluşumlarına da değindi.

İttifak kurmanın belli konularda anlaşma gerektirdiğini vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Oturursun masaya, 'Bir yılda 10 bin yurt yapacağız, köylüye mazotun 10 lirasını biz vereceğiz, emeklilere yılda iki maaş ikramiye vereceğiz, ev kadınlarının sigorta primini destekleyeceğiz, yargı düzenini değiştireceğiz, Kamu İhale Kanunu'nu rekabete açık hale getireceğiz, EYT'lilerin sorununu çözeceğiz' yazarsın. Kaç parti katıldı, 6 mı? Herkes imzalar, adayımız Ahmet, Mehmet, Ayşe... Metin de elinde, çıkarsın milletin karşısına. Böyle bir durum yok. Bana kızıyorlar. Ben dedim. Sürekli toplanıyorsunuz sonuç yok, o zaman her gittiğiniz evde bir küçük altın bırakın da altın günü yapın."

İftar programına, partinin il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyorAnadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin İstanbul'da işçilerle iftar yaptıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin İstanbul'da işçilerle iftar yaptı
Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktıBelediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Muharrem İnce Memleket Partisi iftar

Bursa Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:18
Öğle
13:09
İkindi
16:51
Akşam
19:50
Yatsı
21:14
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.