YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Diyarbakır'da gazetecilerle buluştu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Diyarbakır'da gazetecilerle buluştu

04.06.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Diyarbakır'da gazetecilerle buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İnce, bir otelde düzenlediği toplantıda, parti olarak sorunları büyük bir samimiyetle çözeceklerini söyledi.

İnandırıcı ve tutarlı olacaklarını aktaran İnce, "Ama bütün Diyarbakırlıların da şunu bilmesini istiyorum. Şiddet ve terör olduğu zaman çözüm güçleşir. Çözümün önündeki en büyük engel de şiddettir." dedi.

Barışacaklarını, daha sonra ekonomik olarak büyüyeceklerini, ardından da bunu adil bölüşeceklerini dile getiren İnce, şunları kaydetti:

"İlkeli bir siyasetten yana olacağız, kıvırmayacağız. 'Diyarbakır'a gelip bunların gönlünü alayım, şöyle hoş laflar edeyim, sonra Trabzon'a gider kıvırırız, İzmir'e gittik mi öbür plağı açarız, Konya'ya gittik mi plağı bir daha değiştiririz.' böyle bir siyaset yok kitabımızda. Doğru neyse, adalet, hak, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Bu ülkede adil bir yargı düzeni kuracağız.

Bu milletin sorunlarını biz çözeriz. Adil davranarak, kimseyi ötekileştirmeden, kıvırmadan, Diyarbakır'da ne konuşuyorsak Yalova'da onu konuşarak. Hoş görünme gibi bir derdim yok. Sorunları çözmek gibi bir derdimiz var bizim. Sorunları çözmenin yolu da her gittiğin yerde iyi görünmek değil, ortak iyiyi bulmak. Öyle bir iyiyi bulacağız ki Diyarbakırlı, Rizeli, Kayserili diyecek ki 'Tamam bu doğru.' Biz ortak iyinin peşindeyiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladıKastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı
GÜNCELLEME - Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:51
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:44
Yatsı
21:22

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cumartesi

Kardelen Eczanesi
Sur
Dicle Fırat Eczanesi
Sur
Canan Eczanesi
Baglar
İdil Eczanesi
Baglar
Barış Eczanesi
Baglar
Dicle Huzur Eczanesi
Kayapinar
Öncü Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.