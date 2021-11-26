Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gazetecilere açıklamalarda bulundu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hukuk, demokrasi, liyakat olmadan Türkiye'nin ekonomisinin düzelmeyeceğini söyledi.

İnce, Ulucami'de cuma namazı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir ay önceki Bursa ziyaretinde dolar kurunun 9,43 lira, çeyrek altının 900 lira olduğunu hatırlattı.

Doların bugün 12 liranın üzerinde, çeyrek altının da bin 100 lira olduğunu belirten İnce, "Türkiye, kötü yönetiliyor. Yani 19 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu. Türkiye ekonomisini betona gömdüler. Üretim ekonomisi düzenini kurmadılar. Bunları eleştirenleri de linç ediyorlar, 'mandacı' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın zam geleceğini duyunca sadece bir sefere mahsus 50 lira kar edebilmek için benzin kuyrukları oluşturduğunu kaydeden İnce, şöyle devam etti:

"İnsanları bu duruma düşürenler utansın. Onlar 50 lira için o kuyruğa girecek. Buğdayın anavatanı Türkiye'de, buğday bulamıyorsak, bunu konuşuyorsak en azından, bu bile yeterlidir. Böyle bir ortamda da büyük bir palavra gündeme geliyor; dış güçler. Bu dış güçler yeni mi çıktı? Alpaslan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Atatürk'ün döneminde dış güçler yok muydu? Ya da bu dış güçler Erdoğan gidince yok mu olacaklar? Bin yıl önce dış güçler vardı, bin yıl sonra da olacak. Kendi becerisizliklerini ne yazık ki dış güçlere bağlayan bir yapı söz konusu. Tekrar uyarıyorum; hukuk, demokrasi, liyakat olmadan Türkiye'nin ekonomisi düzelmez."

İnce, "Köprü geçiş ücretini avroyla yapıyorsun, sonra 'dış güçler' diye bağırıyorsun. Cumhurbaşkanı konuşunca doların düşmesi lazım, tam tersine dolar artıyor. Şimdi yeni bir palavra başladı; yüksek kur iyiymiş. Madem yüksek kur iyiydi dolar 6,80'deyken niye 128 milyar dolar harcayıp da 6,80'de tutmak için uğraştınız?" diye sordu.

Partisinin yeni kurulduğuna işaret eden İnce, "Bazılarının televizyonları, gazeteleri, belediyeleri, paraları var. Onlar, size billboardlardan, televizyonlardan, gazetelerden seslenebilir. Biz, yeni kurulmuş bir partiyiz. Her gün bir başka ilin meydanında size doğrudan sesleneceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düne kadar 'terörizmin yardımcısı' diyordun, şimdi 'aman para gelsin' diye, bu işlere girmene gerek yok Erdoğan. Alacağın para da 10 milyar dolar. Sana çok basit 5 milyar dolar kazanma yolu söyleyeyim, anında para. Türkiye'de 150 bin makam aracı var, bunların 50 bin tanesini satılığa çıkar. Hemen 5 milyar doları oradan kap. Arap'a yalvaracağına Türkiye'deki 150 bin makam aracının 50 bini lükstür, bu 50 binini sat, bir ay içinde al sana para." şeklinde konuştu.

- "Memleket Partisi olarak, seçime hazırız"

Bir gazetecinin "Doların yükselmesiyle ilgili kamuoyu tepki gösteriyor. AK Parti sözcüleri, tepki gösterenleri teröristlikle suçluyor. Ne söyleyeceksiniz" sorusu üzerine İnce, "Beceriksizler, böyle yapacaklar. Başka türlü bir şey yapmayacaklar. Enflasyon düşmeden faizi düşürmek, çözüm değildir. Enflasyon düşmeden faizi düşürsen de kurlar fırlar. Bu kadar temel bilgiyi bile bilmiyorlarsa ne yapayım?" yanıtını verdi.

İnce, "Erken seçim talebiniz var mı? Partiniz buna hazır mı?" sorusu üzerine, "Bizim partimiz, kurultayını yaptı. Memleket Partisi olarak, seçime hazırız. Hodri meydan. Ben, teknik olarak erken seçim yapılmayacağını düşünüyorum. Henüz seçim yasası geçmedi. Üzerinden de bir yıl geçecek. Şimdilik 3 milletvekilimiz var. İnşallah seçimden sonra 1. parti olacağız. Bugün eğer '3 milletvekili ne yapar diyorsanız' hadi buyurun hemen yapalım seçimi." diye konuştu.

Bir gazetecinin 3. ittifakın kurulmasının gündeme geldiğini hatırlatması üzerine İnce, "Memleket Partisi olarak, ortada seçim yokken ittifak konuşulmasının doğru olmadığını savunuyoruz. Kapatsınlar birbirini o zaman, aynı binada yaşasınlar. Biz, Memleket Partisi olarak, tek başımıza iktidar olmak, 50 artı 1 almak için çalışacağız ama seçime 3 ay kala bakarız, bu iktidarı göndermek, Türkiye'nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız." ifadelerini kullandı.

Dövizdeki artış sonrasında yaşanan bazı protestolara de değinen İnce, "Bu, iktidarın işine yarar. Sakın iktidarın işine yarayacak işlere kendinizi alet ettirmeyin. Şiddetten uzak durun, mizah yapın. Yürümek, herkesin hakkıdır, ben ona bir şey diyemem ama şiddetten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. İktidarın gizli destekçisi olmayın. Kendinizi kullandırmayın." dedi.

İnce, Bursa Tekstil ve Turizm Merkezi (BUTTİM) yönetim ve esnafı ile Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz