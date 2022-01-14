Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kayseri'de esnafı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'nin Develi ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını açtı.
Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin ilçe binasının açılışına katılmak için Kayseri'ye gelen İnce, kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek alışveriş yapanlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan Develi ilçesine geçen İnce, esnaf ziyaretinde bulunarak halkın sıkıntılarını dinledi.
Partisinin Develi İlçe Başkanlığını açan İnce, ülkedeki pahalılığının köylünün ekim yapmamasından kaynaklandığını öne sürdü. İktidar ve muhalefetin bunu anlamadığını iddia eden İnce, bu süreçten üreten bir Türkiye ile çıkabileceklerini belirtti.
Zengin toprakların fakir çocukları olmamaları gerektiğini vurgulayan İnce, Memleket Partisi olarak millete yeni bir seçenek sunduklarını kaydetti.
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