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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den CHP'ye başörtüsü eleştirisi:

06.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz, ana muhalefet partisi bunu konuşacağına uzmanlık alanından Erdoğan'ın uzmanlık alanına geri dönüyor, başörtüsü diyor. Bu nedir peki? Bu işgaldir. İşgal edilmiştir orası"

KIRŞEHİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz, ana muhalefet partisi bunu konuşacağına uzmanlık alanından, Erdoğan'ın uzmanlık alanına geri dönüyor, başörtüsü diyor. Bu nedir peki? Bu işgaldir. İşgal edilmiştir orası." dedi.

Kırşehir'de bir kafede basın toplantısı düzenleyen İnce, bugün enflasyonu, Ege'de adaları, doğal gazı, hayat pahalılığını, borsa spekülasyonunu, F-16'ları, F-35'leri, S-400'leri, yoksulluğu, sığınmacıları konuşmak istediğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anda başörtüsü konusu ile gündemi değiştirdiğini söyledi.

Başörtüsü konusunun çözülmüş, kapanmış bir konu olduğunu ifade eden İnce, Karadeniz gezisinden bir fotoğraf göstererek, başı açık ve kapalı kızların yanına geldiğini ve beraber fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Kendisinin 100 bin imzayı bulması halinde cumhurbaşkanı adayı olacağını vurgulayan İnce, "Bizim partimizin grubu olmadığı için, 20 milletvekili olmadığı için kolay aday olmuyoruz biz, zor aday olacağız. 100 bin kişi imza verecek. İktidara sesleniyorum, imza vermeyi kolaylaştırmanız lazım. İlla seçim kuruluna gitme şartını kaldırmak lazım. Her işlemi e-devlet üzerinden yapıyoruz. Neden bunu e-devlet üzerinden yapmıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerle televizyonda tartışmak istiyorum. F-16, F-35, S-400'leri, ekonomiyi, doğal gazı, mazotu, tarımı, bunu tartışmak istiyorum. Çıkın karşıma diyorum. Ben hazırım, kim aday olmak istiyorsa..." diye konuştu.

İnce, bir gazetecinin, "Tekrar CHP'ye döner misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim CHP ile en ufak bir problemim yok. Tepe noktasıyla benim problemim. 'Dersim işgalcisi' diyen mi istersin, 'Mustafa Kemal derim, Mustafa Kemal Atatürk demem' diyen mi istersin, gönlü HDP'ye, FETÖ'ye yakın olanı mı istersin, ortaya karışık bir parti oldu. Atatürk'ün partisi olmaktan uzaklaştı. Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz, ana muhalefet partisi bunu konuşacağına uzmanlık alanından Erdoğan'ın uzmanlık alanına geri dönüyor, başörtüsü diyor. Bu nedir peki? Bu işgaldir. İşgal edilmiştir orası."

- Seçim ittifakı

"Seçim ittifakı yapacak mısınız?" sorusu üzerine de İnce, "Daha seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. Altılı masanın yaptığı gibi bir ittifak olmaz. O altın günü olur. Bu doğru değil. İttifaklar kurulur, genel başkanlar bir araya gelir, bir taslak üzerinde anlaşırlar. Seçim döneminde bakacağız. Şimdiki düşüncemiz Memleket Partisi olarak tek başına seçime girmek, hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

İnce, toplantının ardından meslek odalarını ve esnafı ziyaret etti.

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