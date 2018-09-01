Ünlü futbolcu maçtayken evini soydular

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay, Nice ile oynadıkları maçtan sonra kötü bir sürprizle karşılaştı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre tecrübeli futbolcunun evi, maç oynandığı sırada soyuldu. Henüz polis kaynaklarından teyit edilmemiş bilgiye göre Depay'ın evinden 1,5 milyon euro değerinde eşya çalındı.
Fransa ve İspanya'da son dönemde yaygınlaşan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor. (Yeni Şafak)
Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!
Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi
Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!
Orkan Çınar, Adana Demirspor'da
Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası
Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti
Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu
Burak Yılmaz, Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek!
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum