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Ünlü futbolcu maçtayken evini soydular

FRANSA HABERLERİ  | 01.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

Son zamanlarda sık yaşanan hırsızlık vakalarının son kurbanı, Lyon forması giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay oldu.

Ünlü futbolcu maçtayken evini soydular

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay, Nice ile oynadıkları maçtan sonra kötü bir sürprizle karşılaştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre tecrübeli futbolcunun evi, maç oynandığı sırada soyuldu. Henüz polis kaynaklarından teyit edilmemiş bilgiye göre Depay'ın evinden 1,5 milyon euro değerinde eşya çalındı.

Memphis Depay

Fransa ve İspanya'da son dönemde yaygınlaşan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
memphis depay lyon Nice

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