Ünlü futbolcu maçtayken evini soydular

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay, Nice ile oynadıkları maçtan sonra kötü bir sürprizle karşılaştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre tecrübeli futbolcunun evi, maç oynandığı sırada soyuldu. Henüz polis kaynaklarından teyit edilmemiş bilgiye göre Depay'ın evinden 1,5 milyon euro değerinde eşya çalındı.

Fransa ve İspanya'da son dönemde yaygınlaşan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor. (Yeni Şafak)

