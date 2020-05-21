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Memur-Sen Başkanı Çelebi’den Ramazan Bayramı Mesajı

DÜZCE HABERLERİ  | 21.05.2020 21:02 | Son Güncelleme

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınlayan Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, “ Bayramlar bizim için özel ve anlamlı günlerdir.

Memur-Sen Başkanı Çelebi’den Ramazan Bayramı Mesajı

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.
Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınlayan Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, “ Bayramlar bizim için özel ve anlamlı günlerdir. Bir arada olduğumuz özel zamanlardır. Ancak bu yıl Ramazan Bayramımı korona virüs salgını nedeniyle birbirimizden uzak ama kalplerimiz bir kutlayacağız. Bu salgın aramıza mesafeler koydu ve bize, bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bayramlar bizim toplumumuz için barış ve hoşgörünün simgesidir. Paylaşımlar artar, dargınlıklar, kırgınlıklar son bulur. Sokağa çıkmanın yasak olduğu bu bayram, evlerimizde kalplerimizi iyi ve güzel olana yönlendirelim. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkıp, birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edelim. Bu duygularla herkesin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

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