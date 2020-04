Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan Demir’e teşekkür ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’i ziyaret ederek sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siper ve yurtların tahsisi nedeni ile kendisine teşekkür etti.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, yüz korucuyu siper üretimi ve sağlık çalışanlarına öğrenci yurtlarının tahsis edilmesinden dolayı Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e teşekkür etti. Memur-Sen İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarına destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ederek, "Sağlık çalışanlarımızın sağlıkları bizler için çok büyük bir önem taşıyor. Onların sağlıklı ortamda çalışması halka hizmet etmelerini çok büyük oranda etkiliyor. Biz de onları yalnız bırakmıyoruz, elimizden geldiğince moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Biran önce korona virüs salgınının ülkemizden en az hasarla yok olması için bizler de sahadayız. Sendika olarak biz de onları her daim önemsiyor ve ziyaret ediyoruz. Bu süreçte yurtta kalan sağlık emekçilerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Ziyaret esnasında oldukça duygulu anlar yaşanıyor. Sağlık İl Müdürümüz ile sürekli görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sendika olarak çalışanlarımız için neler yapabileceğimiz noktasında sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışanlarımız lehine yapılacak olan tüm çalışmalar için her daim hazır beklediğimizi kendilerine de ilettik" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir de her zaman sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarının altını çizerek, desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Demir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı ile gençlik merkezlerinde yüz koruyucu siperler üretmeye başladıklarını kaydetti. Demir, "Dünya genelinde etkili olan ve bugüne kadar on binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs bulaşıcı salgın hastalık ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletimizin bütün kurumları bir mücadele ve seferberlik başlatmış durumda. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla, hayatları pahasına bizlere hizmet eden, cansiperane bir şekilde vazifelerini icra eden sağlık çalışanlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı gençlik merkezlerimizde yüz koruyucu siper üretmeye devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde ilk hafta sonunda ürettiğimiz bin maskeyi İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Bakanlığın talimatı ile Diyarbakır’daki bir öğrenci yurdunu 600’e yakın sağlık çalışanlarına tahsis ettik" diye konuştu.