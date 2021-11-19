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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen hizmet binası açılışında konuştu:

19.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(3600 ek gösterge) Bu konuda Memur-Sen'in katılımıyla, tüm kamu görevlilerini memnun etme noktasında, ek gösterge sistematiğindeki omurga bozukluklarını düzeltme noktasında önemli bir süreci işleteceğiz, elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız" - "Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmenlik gibi bu anlamda mesleğin dağılarak ve çeşitlenerek yürüdüğü bu zeminin derlenip toparlanması, mesleğe bir kariyer meslek olarak bakılması ve hepsinin bir arada toparlanması için özellikle meslek kanununu istiyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini memnun etmesi için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinin, Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılış törenine katılan Yalçın, yaptığı konuşmada, memurların haklarını bundan sonra da savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yalçın, 3600 ek gösterge konusunun gündemde olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu konuda Memur-Sen'in katılımıyla, tüm kamu görevlilerini memnun etme noktasında, ek gösterge sistematiğindeki omurga bozukluklarını düzeltme noktasında önemli bir süreci işleteceğiz, elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Sözleşmelilere ilişkin 520 bini bulan ve 39 mevzuat üzerinden konumlandırılan ama bir türlü huzur bulamadığımız, çalışma barışını bozan bu skalayı düzeltmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

- Öğretmenlik meslek kanunu talebi

Yalçın, öğretmenlik meslek kanununu da 3 yıldır gündemlerinde tuttuklarını ifade etti.

Eğitim 2023 Vizyonu ve 11. Kalkınma Planı'nda konuya ilişkin çok önemli cümleler kurulduğunu anlatan Yalçın, "3 yıldır askıda bekleyen bu vaadin icraata dönüşmesi noktasında 81 ilden örgütlü teşkilatımızla sahadan bir etkinlik yaparak muhataplarımıza sesimizi duyurmaya çalıştık. Hafta sonu Türkiye buluşmamıza teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da bizzat beklentimizi ileterek bir kez daha kamuoyuyla buluşturmuş olduk." diye konuştu.

Kariyer sisteminin meslek kanununda olması, idareciliğin profesyonel alan şeklinde tasarlanması gerektiğini vurgulayan Yalçın, atama, terfi, mesleki alım ve mesleki yetiştirme gibi tüm süreçlerin bütüncül bakış açısıyla bu kanunda olmasını istediklerini dile getirdi.

Yalçın, avukatlara ilişkin kanun olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özelde, kamuda çalışan tüm avukatlar bu kanun üzerinden muamele görüyorsa, eğitim kitlesinin içinde önemli yer tutan öğretmenlerin meslek kanunu olmaması, mesleğin kariyer meslek olmaması asla kabul edilemez. Bu anlamda beklentimiz yerine gelsin diye bekliyoruz. Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmenlik gibi bu anlamda mesleğin dağılarak ve çeşitlenerek yürüdüğü bu zeminin derlenip toparlanması, mesleğe bir kariyer meslek olarak bakılması ve hepsinin bir arada toparlanması için özellikle meslek kanununu istiyoruz. ​​​​​"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetleri tarafından öğretmenlerin hep desteklendiğini ve bunun devam edeceğini belirtti.

Yel, 3600 ek gösterge konusuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun farkında olduğumuzu çeşitli platformlarda dile getiriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin tarafından da tekraren ifade edildiği üzere, öğretmenlerimizin ve diğer memurlarımızın bizlerden beklenti içerisinde oldukları özlük haklarının yükseltilmesiyle ilgili en kısa sürede hayata geçeceğini düşündüğümüz güzel günler bizleri bekliyor. Biz verdiğimiz sözü tutarız, bunu da inşallah tutacağız. Ve siz değerli kamu görevlilerimizin özlük haklarının daha da iyi olabilmesi için, kalkınan, gelişen Türkiye'den hak ettiğiniz refah payını alabilmeniz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Dua okunmasının ardından kurdele kesilerek hizmet binasının açılışı yapıldı.

Yalçın, daha sonra Tekirdağ Sivil Toplum Platformu temsilcileriyle basına kapalı görüştü.

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