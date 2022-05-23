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  4. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Tokat'ta ödül töreninde konuştu:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Tokat'ta ödül töreninde konuştu:

23.05.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi) Bu projede 23 bin 362 adanmış öğretmen ter akıttı, 220 bin 300 öğrenci bu çalışmanın içinde bizzat yer aldı, kitapla haşır neşir oldu"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bir Bilenle Bilge Nesil Projesine ilişkin, "Bu projede 23 bin 362 adanmış öğretmen ter akıttı, 220 bin 300 öğrenci bu çalışmanın içinde bizzat yer aldı, kitapla haşır neşir oldu." dedi.

Tokat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'nin ödül töreni, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda yapıldı

Yalçın, törende yaptığı konuşmada, Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'ni Ankara'da başlattıklarını ve bin öğrenci ile çalışmaya başladıklarını belirtti.

Projeyi önemsediklerini vurgulayan Yalçın, "Bu projede 23 bin 362 adanmış öğretmen ter akıttı, 220 bin 300 öğrenci bu çalışmanın içinde bizzat yer aldı, kitapla haşır neşir oldu. 714 bin 600 kitap bu çalışmada gençlerin istifadesine sunuldu. Şu an sadece İstanbul'da 100 bin öğrenci 300 bin kitapla çalışılıyor. Diğer illerdeki rakamları da kattığımızda milyonların üzerinde. Çok kıymetli bir çalışma." diye konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu törende selamlama konuşması yaptı.

Dereceye girenlere ödülleri il protokolü tarafından verildi.

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