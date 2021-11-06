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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Tokat'ta teşkilat buluşmasına katıldı

06.11.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Tokat'ta teşkilat buluşmasına katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Tokat Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Yalçın, Sulusaray ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dirayetli ve cesaretli davranarak 10 büyükelçiye geri adım attırdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin hukukunu ve onurunu koruduğunu belirten Yalçın, "Biz kapasitesi yüksek kitleyiz. Çünkü kritik dönemlerin tamamında hep dik durduk. Türkiye dünkü yaşadıklarımızı yaşamasın istiyoruz. Acıların, çilelerin içerisinde yorularak ve yoğrularak geldik biz buralara. O açıdan Memur-Sen'in önemi çok hassas ve kıymetli." dedi.

Yalçın, 15 Temmuz'da bazılarının, "Azıcık bekleyeyim ona göre pozisyon alalım" dediği zaman Memur-Sen'in hiç beklemeden pozisyon aldığını vurgulayarak, "İş işten geçtikten sonra geçmiş olsun. İlk sokağa çıkılması çağrısı yapan bizim teşkilatımız. Sabah kalabalığa karışıp hikaye yazan teşkilat değiliz. Memur-Sen bilinçli bir teşkilat. Bu kararlılığımız devam etmeli." ifadesini kullandı.

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