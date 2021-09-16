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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplu sözleşme kazanımlarını anlattı

16.09.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplu sözleşme kazanımlarını anlattı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin memur sendikacılığı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yalçın, Menteşe Öğretmenevi Salonu'nda Muğla Eğitim-Bir-Sen üyeleri ile bir araya gelerek 6. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında elde edilen kazanımlara ve eleştirilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, görüşmelerin disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü, hizmet kazanımlarıyla birlikte toplam kazanım sayısının 350 olduğunu belirtti.

İşçi sözleşmesinde kamuda 700 bin işçi için çalışma yürütüldüğünü, memur görüşmelerinde ise emekliler ile birlikte 6 milyon insan için çalışma yapıldığını ifade eden Yalçın, "Bu toplu sözleşmede 21 yeni kazanım var. Öncekileri saymıyorum. Bu toplu sözleşmede tarihi bir şeye imza attık. O da bu toplu sözleşme memur sendikacılığı tarihinde özellikle hatırlanacak, özellikle anılacaktır. Bu toplu sözleşme memur sendikacılığı açısından önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

Toplu sözleşme ikramiyesi ile sendikalı ile sendikasız arasındaki makasın 1 Ocak itibarıyla 400, süreç tamamlandığında ise 500 liranın üstüne çıktığını vurgulayan Yalçın, "Onun için bu toplu sözleşmede memur sendikacılığı açısından tarihi bir adım atılmıştır. Sendikacılığa önem, sendikacılığa da değer katılmıştır. Artık sendikacılık özen kazandı, sendikalılık önem kazandı. Bu toplu sözleşmenin en önemli kısmı burasıdır." diye konuştu.

Programda Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak da konuşma yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplu sözleşme kazanımlarını anlattı

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