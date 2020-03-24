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Memur-Sen’den ’Acil hijyen paketi’ kampanyasına destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Memur-Sen Kütahya Şubesi, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından düzenlenen ’Acil hijyen paketi’ kampanyasına destek verdi.Kampanyanın destekleneceğine ilişkin hazırlanan protokol metni İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ve Memur-Sen Kütahya Şubesi Başkanı Fatih Köse tarafından imzalandı.Köse’ye duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden dernek başkanı Mustafa Yenipazar, “Bir süre önce başlattığımız kampanyamıza Memur-Sen’in destekleri bizler için çok önemli ve anlamlı.

Memur-Sen Kütahya Şubesi, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından düzenlenen ’Acil hijyen paketi’ kampanyasına destek verdi.
Kampanyanın destekleneceğine ilişkin hazırlanan protokol metni İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ve Memur-Sen Kütahya Şubesi Başkanı Fatih Köse tarafından imzalandı.
Köse’ye duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden dernek başkanı Mustafa Yenipazar, “Bir süre önce başlattığımız kampanyamıza Memur-Sen’in destekleri bizler için çok önemli ve anlamlı. Kütahya’mızdaki diğer hayırsever kardeşlerimizin de desteklerini beklediğimiz ifade etmek isterim. Bu kampanya ile Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.
Köse de, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ve dünyanın zor günler geçirdiğini, bu zor günlerin dayanışma içinde geçirilebileceğini belirtti.
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin başlatmış olduğu kampanyaya destek olacaklarını dile getiren Köse, “İHH’nın daha farklı konularda da milletimizin, ümmetimizin ve insanlığın sıkıntılarıyla ilgili gayretlerini hepimiz biliyoruz ve pek çoğunda da birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yine böyle bir gündeyiz. Milletimizin sıkıntılı günlerini kolaylıkla aşabilmesine katkı sağlayacağına inandığımız temizlik kitinin sağlanmasında bizler de katkı sunacağımızı belirtmek istiyoruz. Derneğimizle yaptığımız protokolün tüm üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılı günlerden sağlıklı günlere geçmenin gayreti içinde olacağız. Memur-Sen ailemizden bu kampanyaya destek vermelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

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