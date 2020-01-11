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  4. Memur-Sen’den Küresel Gazeteciler Konseyi’ne ziyaret

Memur-Sen’den Küresel Gazeteciler Konseyi’ne ziyaret

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Memur-Sen Nevşehir Temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberinde sendika başkanları Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti.Memur-Sen Nevşehir temsilcisi Mustafa Çiftçi ve Memu-Sen’e bağlı Sağlık Sen Başkanı Hakan Gündüzpolat, Diyanet-Sen Başkanı Ahmet Aydemir, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Emin Ağmanalmaz ve Diyanet Sen Şube Başkan Yardımcısı Hüsrev Öndegelen Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.KGK Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretlerinden dolayı Memur Sen Nevşehir temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekilere teşekkür ederken bir süre sohbet etti.

Memur-Sen’den Küresel Gazeteciler Konseyi’ne ziyaret

Memur-Sen Nevşehir Temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberinde sendika başkanları Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti.
Memur-Sen Nevşehir temsilcisi Mustafa Çiftçi ve Memu-Sen’e bağlı Sağlık Sen Başkanı Hakan Gündüzpolat, Diyanet-Sen Başkanı Ahmet Aydemir, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Emin Ağmanalmaz ve Diyanet Sen Şube Başkan Yardımcısı Hüsrev Öndegelen Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
KGK Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretlerinden dolayı Memur Sen Nevşehir temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekilere teşekkür ederken bir süre sohbet etti.

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Ömür Eczanesi
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