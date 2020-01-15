YURTHABER
  4. Memur-Sen’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Memur-Sen’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir İl Başkanı Muammer Karaman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Memur-Sen’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir İl Başkanı Muammer Karaman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ziyarete gelen Memur-Sen heyetini rektörlük ofisinde ağırladı. Görüşmede Rektör Çomaklı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yürüttükleri faaliyetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, Yalçın ve beraberindeki heyet ile Rektör Çomaklı karşılıklı olarak çalışmalarında başarı dileklerini ilettiler.

Memur-Sen’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Eskişehir’deki su ürünleri satış yerlerinin kontrol ve denetimleri yapıldıEskişehir’deki su ürünleri satış yerlerinin kontrol ve denetimleri yapıldı
Herşey ‘Marley’ için yapıldıHerşey ‘Marley’ için yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:12
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
Ceren Eczanesi
Odunpazari
Geçit Eczanesi
Tepebasi
Pınar Eczanesi
Tepebasi
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Seyitgazi’deki Çeşmelerden Şifa Akıyor

Seyitgazi’deki Çeşmelerden Şifa Akıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.