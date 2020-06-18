Menajeri Beşiktaş'ı doğruladı: "Görüşüyoruz"

Beşiktaş ile adı geçen Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kristyuk için menajeri Yagu Fernandes'ten açıklama geldi.

Yagu Fernandes, Beşiktaş ile görüşüp görüşmediğine dair gelen soruya, "Stanislav'ın şu an Krasnodar ile sözleşmesi var. Bu sözleşmeye de saygı duyuyoruz. Ancak, sözleşmesi çok kısa süre içerisinde sona eriyor. Bu nedenle diğer opsiyonları değerlendiriyoruz." dedi.

"Size, spesifik olarak bir kulübün adını veremem." diyerek sözlerini sürdüren Yagu Fernandes, "Kristyuk'a ilgi olduğu doğru. Türkiye'den, İspanya, İsviçre'den ve Yunanistan'dan kulüplerle görüşmelerimizi sürdürüyor. Ağustos ayı başında Kristyuk'un hangi kulüp için oynayacağını belirlemiş olacağız." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ: 600 BİN EURO

Izvestia'da yer alan habere göre ise; Kristyuk için Beşiktaş dışında sadece Lokomotiv Moskova bir teklif yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre ise; Beşiktaş, 29 yaşındaki Kristyuk için 600 bin euro maaş önerdi. Kristyuk tarafı ise 1 milyon euro maaş istedi. Beşiktaş ise bu parayı veremeyeceklerini ve 600 bin euro'nun sınır olduğunu iletti.

KRISTYUK KİMDİR?

29 yaşındaki Kristyuk, Rusya'da Dimitrov ve Togliatti formaları giydikten sonra Portekiz'de kariyerine devam etti. Braga ve Rio Ave formaları giyen Kristyuk, 2016 yazında 4 milyon euro karşılığı Krasnodar'a transfer oldu.

Kristyuk bu sezon 7 resmi maçta forma giydi ve kalesinde 8 gol gördü. (Sporx)

