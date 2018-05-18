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Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takımı gençleştirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ta gündem Bilal Başacıkoğlu... Milli yıldızı menajeri Rick Dijk de Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı.

Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

Feyenoord forması giyen Türk futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun menajeri, Beşiktaş'ın gurbetçi oyuncuya yönelik ilgisini doğruladı.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olması nedeniyle de Bilal'i yakından takip ediyor ve futbol olarak beğeniyor. Takımın yaş ortalamasını düşürmeyi amaçlayan Beşiktaş, Şenol Hoca'nın talebi doğrultusunda 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başladı.

Bilal Başacıkoğlu'nun temsilcisi de bu gelişmeyi doğruladı. Hollandalı menajer Rick Dijk, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı.

Gurbetçi oyuncunun Feyenoord'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
bilal başacıkoğlu Beşiktaş

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