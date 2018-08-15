Menajeri, Carole'e kulüp buldu! Galatasaray 750 bin euro kazanacak

Galatasaray'a Lionel Carole piyangosu...Cim-Bom'un gözden çıkardığı Fransız sol bek için müjdeli haber geldi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri, sarı-kırmızılı kulübe haber göndererek, futbolcusuna kulüp bulduğunu söyledi.
Bu transfer için de Galatasaray'ın 750 bin euro bonservis alabileceğini bildirdi. Bu durum Galatasaray'da sevinç yarattı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun satışından bonservis geliri elde ederken hem de 700 bin euroluk ücretinden kurtuldu. Ayrıca Carole'ün gidişiyle Galatasaray'ın yabancı kontenjanında da kendine yer açtı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hazırlık maçlarının tamamında Carole'e şans vermiş ve piyasa yapması için fırsat tanımıştı.
(Milliyet)
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