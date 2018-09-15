Menajeri, Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'dan Ocak ayında ayrılacağını açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da Manuel Fernandes krizi bitmiyor.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, futboclu hakkında flaş sözler kullandı ve Fernandes'in Ocak ayında takımdan ayrılma olasılığının çok yüksek olduğunu belirtti.
''OCAK AYINDA TAKIMDAN AYRILACAK''
Rus basınına konuşan Barbosa, ''Neden bizim korkmamız gerekiyor ki? Kulüp bizimle konuşmadı bile. En azından oturup konuşabilirdik. Eğer bir değişiklik olmazsa Ocak ayında Fernandes takımdan ayrılacak.'' dedi.
Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklamada Lokomotiv Moskova'nın 32 yaşındaki futbolcunun maaşını %40 oranında düşürmek istediğini söylemişti.
(Sporx)
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