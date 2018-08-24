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Menajerinden açıklama: 'Dirar Fenerbahçe'de kalacak'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın takımdan ayrılıp, ayrılmayacağı merak konusu olurken, menajeri oyuncusu ile ilgili son noktayı koydu.

Menajerinden açıklama: 'Dirar Fenerbahçe'de kalacak'

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın adı, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala birçok Fransız takımıyla anılmıştı.

Konuyla ilgili olarak 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Fouad Ben Kouder, FANATİK'e konuştu.

Kouder, "Dirar'ın Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi daha var. Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu. Şu anda sadece Fenerbahçe'nin başarısına odaklı durumda. Ayrılmak gibi bir niyeti yok. Bu düşüncesini yönetimle de paylaştı. Dirar, Fenerbahçe'de kalıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe nabil dirar

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Takım
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dirar ayağında top tutamıyor. Josef ve guliano'nun gittiği gibi bu takımdan siktirip gitmesi lazım anadolu takımına koysan oynamaz bu topcu fenerbahçe'de durması hata
Defolup gitmeli.
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