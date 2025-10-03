Menajerlik ücreti nedir, nasıl belirlenir?

Futbolda transfer piyasası; oyuncuların tüm sezon boyunca sergiledikleri performansın, transfer dönemlerindeki mevcut ortam ve şartlara göre belirlenir. FIFA nezdinde doğrudan "transfer dönemi" ibaresi mevcut değildir. FIFA, "kayıt dönemi" ibaresini kullanmaktadır. Transfer döneminin süresini uluslararası turnuva ve yerel federasyonlar belirler. Federasyonlar arası gün farkı olabilir. Genel uygulama yaz ve kış transfer dönemleri üzerinden değişebilen son gün kayıt tarihleridir.

Kayıt tarihine dek futbolcular transfer piyasası koşullarına göre bonvervis bedeli karşılığında ya da serbest oyuncu statüsünde kulüplerini değiştirebilir. Futbolcuların hem futbolun dışında prosedürlerle uğraşmamaları hem de daha geniş bir transfer piyasasında yer alabilmeleri için futbol menajerlik sistemi geliştirilmiştir.

Futbol menajerlik sistemi nedir?

Futbolculara belirlenen bedel birçok parametreye göre değişiklik yaşayabilir. Ayrıca transfer dönemleri kısıtlı zamanlardır. Futbolcuların transfer görüşmelerine mevcut kulüple sözleşme uzatma veya yeni kulüple olan görüşmeler dahildir. İşte futbolcuların söz konusu prosedürlerle uğraşmamaları için bireysel menajerler veya menajerlik şirketleri kullanılır.

Menajerler futbolcular için transfer süreçlerini yürütür. Futbolcularını kulüplere önerebilir ve gelen teklifleri listeler. En ideal sözleşme şartları için görüşme pazarlıklarda bulunur. Bu uğraşları sonucunda da menajerlik ücreti/komisyonu kazanırlar. Son karar her zaman futbolcuya aittir.

Menajerlik ücreti nedir?

Menajerlik ücreti, futbolcuların transfer ve sözleşme görüşmelerini yürüten temsilcileri olan menajerlerine ödenen maddi bedeldir. Menajerlik ücreti sadece görüşmelerde bulunmayı kapsamaz. Menajerler geniş kaynaklara sahiptir. Bağlantılarını kullanarak futbolcularını takımlara önerebilir ve kulüplere alternatif seçenekler sunabilirler. Menajerler ayrıca resmi belgeler, uluslararası dokümanlar, vergiler ve faturalandırma gibi birçok idari ve iktisadi birimde hizmet sunabilmektedir. Yani menajerlik ücreti, menajerin çabalarının yanı sıra sağlayabildiği imkanlarına da ödenmektedir.

Menajerlik ücreti nasıl belirlenir?

Menajerlik ücreti FIFA tarafından sınırlandırılan bir sistemdir. Genel kabul "%3 ile %10" arasında değişebilmektedir. Ücretlerin detaylıca faturalandırılması gerekir. Şüpheli işlemler tespit edildikleri takdirde olayda bilgisi olduğu kanıtlanan tüm taraflar ağır yaptırımlarla karşılaşabilir.

Menajerlik ücreti düşük kontratlar sabit bir değerde tutulabilir. Sözleşmenin içeriğine göre kulüp veya futbolcudan tahsis edilir. Futbolculardan tahsis edilen menajerlik ücreti genellikle "%3-%5" arasıdır. Eğer menajerlik ücretini ödeyecek taraf kulüp ise bu oran "%10 değerine" ulaşabilir. Futbolcunun mevcut "imaj hakları" genellikle bu değerin haricinde tutulur ve ayrı olarak faturalandırılır.

Menajerlik ücretleri bütün masraflarıyla şeffaf olarak FIFA ve ilgili federasyonlara sunulmak zorundadır. Ödemeler banka yoluyla yapılır ve nakit ödemeler yasaktır. Menajerlik ücreti çoğunlukla futbolcunun yıllık sözleşme ücreti üzerinden ödenir. Yıllara göre sözleşme şartlarında fiyatlandırma farkı mevcutsa her yıl ayrı olarak hesaplanır. Türkiye Futbol Federasyonu da 2024 yılında aldığı kararla FIFA'yla büyük oranda benzer bir içtihat izlemektedir. Kurallar Türk ligleri için de geçerlidir.