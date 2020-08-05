Menderes’in yollarına ince dokunuş

Menderes Belediyesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kentte gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarıyla, ilçe genelindeki bozuk yollar kullanışlı hale getiriliyor.

Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kentte gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İhtiyaca yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, ilçenin farklı noktalarında sıcak asfalt çalışmaları ve kilit parke döşeme çalışmaları yapılıyor.

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli bir çalışma gerçekleştirerek, ilçemizde ihtiyaca yönelik yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; kullanışlı, uzun ömürlü yolları vatandaşımızın hizmetine sunmak. Bu kapsamda bozuk, kullanışsız yollarımızı yenilerken, yeni yolları da Menderes’imize kazandırıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında devam eden yol çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

